ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Tui auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 10 Euro

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat TUI von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 9 auf 10 Euro angehoben. Analyst Jamie Rollo sieht in Europas aktuell schlechtester Tourismus-Aktie laut einer am Mittwoch vorliegenden Studie deutlich mehr Potenzial als Risiken. Die vom Konzern für 2024 angestrebte Ergebnissteigerung erscheine konservativ und die Bilanzprobleme seien größtenteils gelöst./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 05:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

