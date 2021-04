ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Ziel für Aurubis auf 64 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Aurubis (Aurubis (ex Norddeutsche Affinerie)) von 62 auf 64 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Kupferproduzenten im laufenden Geschäftsjahr angehoben, schrieb Analyst Ioannis Masvoulas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es im kommenden Geschäftsjahr Risiken für die Profitabilität./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2021 / 14:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------