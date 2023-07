ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Ziel für Commerzbank - 'Overweight'

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Commerzbank vor Zahlen zum zweiten Quartal von 15 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wie Analyst Vishal Shah in einer am Montag vorliegenden Studie schrieb, rechnet er mit starken Ergebnissen. Wahrscheinlich sei auch die Ankündigung von Aktienrückkäufen im Größenbereich von etwa 500 Millionen Euro für dieses Jahr. Er erhöhte seine Schätzungen für das Nettozinseinkommen und den bereinigten Gewinn je Aktie./tih/tav

