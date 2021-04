ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley hebt Ziel für Covestro auf 67 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für die Aktien des Kunststoffkonzerns Covestro von 60 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach dem dynamisch verlaufenen ersten Quartal sieht Analyst Charles Webb in einer am Dienstag vorliegenden Studie nun Aufwärtspotenzial für die Markterwartungen bis Ende des Jahres. Die Nachfrage sei "gut unterstützt" durch Wachstumstreiber rund um das Thema Nachhaltigkeit. Webb erhöhte seine Prognosen für das operative Ergebnis (Ebitda) bis 2023 und berücksichtigte dabei auch die Integration des von Royal DSM übernommenen Geschäftsbereichs Resins & Functional Materials./la/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------