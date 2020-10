ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley lässt Givaudan auf 'Equal-weight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Givaudan nach Zahlen auf "Equal-weight" mit einem Kursziel von 3265 Franken belassen. Das Wachstum des Aromen- und Duftstoffherstellers habe die Erwartungen im schwierigen Umfeld leicht übertroffen, schrieb Analystin Lisa De Neve in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2020 / 06:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

