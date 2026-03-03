DAX23.538 +0,4%Est505.728 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7900 +3,2%Nas22.105 -0,9%Bitcoin64.098 +0,8%Euro1,1479 +0,5%Öl103,3 -0,6%Gold5.002 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Shell (ex Royal Dutch Shell) A3C99G TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Meta offenbar vor massivem Stellenabbau -- Daimler Truck startet Aktienrückkaufprogramm -- Commerzbank, Rüstung, Siemens Energy, NVIDIA, TUI, Exxon, Shell, BP & Co. im Fokus
Top News
DAX am Mittag freundlich: Nahost-Sorgen und Banken-Beben im Mittelpunkt DAX am Mittag freundlich: Nahost-Sorgen und Banken-Beben im Mittelpunkt
Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile Ready for Take-off? finanzen.net ZERO schenkt Dir 1 Lufthansa-Aktie und 2 MSCI World-Anteile
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Beiersdorf auf 'Underweight'

16.03.26 11:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Beiersdorf AG
77,46 EUR -0,58 EUR -0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Beiersdorf von 84 auf 77 Euro gesenkt und die Aktien von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Die Papiere von Henkel und Beiersdorf hätten zwar zuletzt enorm unter Druck gestanden, im Vergleich zur Konsumbranche überwogen aber weiter Korrekturrisiken, schrieb Tilly Eno am Montag. Für Beiersdorf werde eine Lösung der Nivea-Probleme keine einfache, schnelle Sache. Eno sieht die Aktienbewertung weiter kritisch und auch die mittelfristigen Gewinnaussichten./ag/la

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2026 / 05:29 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Beiersdorf

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Beiersdorf

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Beiersdorf AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Beiersdorf AG

DatumRatingAnalyst
08:16Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
10.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
04.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
04.03.2026Beiersdorf BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
04.03.2026Beiersdorf OutperformBernstein Research
04.03.2026Beiersdorf OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.03.2026Beiersdorf OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
08:16Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
03.03.2026Beiersdorf HaltenDZ BANK
03.03.2026Beiersdorf HoldDeutsche Bank AG
03.03.2026Beiersdorf Sector PerformRBC Capital Markets
03.03.2026Beiersdorf HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10.03.2026Beiersdorf UnderperformRBC Capital Markets
04.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
03.03.2026Beiersdorf SellUBS AG
09.01.2026Beiersdorf SellUBS AG
17.12.2025Beiersdorf SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Beiersdorf AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen