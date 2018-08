ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Deutsche Bank auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Aktie der Deutschen Bank (Deutsche Bank) nach den jüngsten Kursgewinnen von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft. Das Kursziel bleibe bei 9 Euro, schrieb Analystin Magdalena Stoklosa in einer am Freitag vorliegenden Studie./zb

Datum der Analyse: 10.08.2018

