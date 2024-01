ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt FMC auf 'Underweight' - Ziel auf 33 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat FMC (Fresenius Medical Care (FMC) St) von "Equal-weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 33 Euro gesenkt. Nach der bewertungsgetriebenen Erholung im vergangenen Jahr dürfte 2024 die Ergebnisentwicklung (EPS) eine größere Rolle für die relativen Gewinner und Verlierer unter Europas Medizintechniktiteln spielen, schrieb Analyst Robert Davies in einem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Seine bevorzugten Werte sind Smith & Nephew und Biomerieux, während er Straumann als am wenigsten attraktiv einstuft. Die Abstufung des Dialyseanbieters FMC begründete Davies mit den Geschäftsrisiken durch die neuen Abnehm-Medikamente (GLP-1)./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2024 / 04:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

