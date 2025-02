ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt UBS auf 'Equal-weight', Ziel auf 34 Franken

Werte in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat UBS von "Overweight" auf "Equal-weight" abgestuft und das Kursziel von 35 auf 34 Franken gesenkt. Analystin Giulia Aurora Miotto sieht das Ergebnisprofil der Schweizer weiter positiv und attestiert für das vierte Quartal eine gute Integration der übernommenen Credit Suisse. Chancen und Risiken hielten sich inzwischen aber mehr die Waage, schrieb sie in ihrer am Donnerstag vorliegenden Neubewertung. Mit Blick auf die Kapitalanforderungen nehme die Unsicherheit vor der Entscheidung im Mai zu./ag/edh

Wer­bung Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------