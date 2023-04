ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 27,00 auf 26,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Emmet Kelly überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen. Die Aktie bleibe aber angesichts des überzeugenden Anstiegs bei Dividende und Gewinn je Aktie weiter sein Favorit. Zudem sei die Wachstumsrate beim Barmittelfluss die Beste ihrer Klasse. Dabei seien einige Bereiche wie das Deutschland- und Europa-Geschäft sowie die Funktürme unterbewertet. Dies sollte mit dem Überschreiten der symbolisch wichtigen Schwelle von 50,1 Prozent an der US-Tochter aber deutlicher werden./tav/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 04:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

