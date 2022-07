ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Ziel für Hellofresh - 'Equal-weight'

Aktien in diesem Artikel HelloFresh 26,00 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für HelloFresh von 46 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal-weight" belassen. Analystin Miriam Josiah wertete in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Essenslieferanten jüngste Verbraucherbefragungen aus. Demnach würden in Großbritannien Konsumenten zunehmend preisbewusst, während in Deutschland Geschwindigkeit ein wichtiger Faktor sei. In Großbritannien seien Kochboxenlieferanten zudem stärker gefährdet, unter sinkenden Ausgaben zu leiden, als Lieferanten fertiger Speisen. Just Eat Takeaway.com sei in beiden Märkten führend, in Deutschland mit Lieferando sogar überraschend deutlich./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2022 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben