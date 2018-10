ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley senkt Ziel für ProSiebenSat.1 - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat das Kursziel für ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) angesichts möglicherweise hoher Investitionen des Medienkonzerns von 20,00 auf 17,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Wegen voraussichtlich 100 Millionen Euro zusätzlicher Investitionen habe er die Schätzungen für den Gewinn je Aktie 2019 und 2020 gesenkt, schrieb Analyst Omar Sheikh in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem reduzierte der Experte die Dividendenschätzung um die Hälfte./bek/la

Datum der Analyse: 22.10.2018

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------