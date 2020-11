ANALYSE-FLASH: Morgan Stanley startet Morphosys mit 'Equal-weight'

Aktien in diesem Artikel MorphoSys 91,24 EUR

1,36% Charts

News

Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Bewertung der Papiere von MorphoSys bei einem Kursziel von 105 Euro mit "Equal-weight" aufgenommen. Das Krebsmittel Monjuvi als wichtige Triebfeder sei zwar stark im Einsatz gegen das diffus großzellige B-Zell-Lymphom (DLBCL), dies sei im Aktienkurs aber schon berücksichtigt, schrieb Analyst James Quigley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Investoren müssten nun wohl bis 2024 auf weitere wichtige Daten zu dem Medikament warten./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 04:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben