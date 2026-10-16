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ANALYSE-FLASH: MPCM hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel runter auf 42 Euro

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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat Aixtron (AIXTRON SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 56 auf 42 Euro gesenkt. Der starke Auftragseingang im dritten Quartal sorge für gute Planungssicherheit mit Blick auf 2027, schrieb Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich die positive Auftragsdynamik des Halbleiterindustrie-Zulieferers fortsetzen wird. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der seit dem Sommer gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/ajx

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Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 09:07 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
11:46 AIXTRON SE Hold Deutsche Bank AG
11:16 AIXTRON SE Buy Warburg Research
15.10.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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