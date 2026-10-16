ANALYSE-FLASH: MPCM hebt Aixtron auf 'Buy' - Ziel runter auf 42 Euro
Werte in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat Aixtron (AIXTRON SE) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 56 auf 42 Euro gesenkt. Der starke Auftragseingang im dritten Quartal sorge für gute Planungssicherheit mit Blick auf 2027, schrieb Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass sich die positive Auftragsdynamik des Halbleiterindustrie-Zulieferers fortsetzen wird. Das niedrigere Kursziel begründete er mit der seit dem Sommer gesunkenen Branchenbewertung./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2026 / 09:07 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIXTRON
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIXTRON
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen