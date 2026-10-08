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ANALYSE-FLASH: MPCM hebt Ziel für Gea Group auf 67 Euro - 'Hold'

Werte in diesem Artikel
Aktien
GEA
67.35 EUR -0.85 EUR -1.25 %
Charts | News | Analysen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für GEA von 64 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die letzte Informationsrunde des Anlagenbauers vor der Veröffentlichung der Zahlen des dritten Quartals habe ein prozentual zweistelliges Auftragswachstum signalisiert, schrieb Stefan Augustin in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte hob seine Gewinnerwartungen für 2027 und 2028 an./mis/zb

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Veröffentlichung der Original-Studie: / / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 07:41 / MESZ

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Datum Rating Analyst
11:21 GEA Hold Warburg Research
06.10.26 GEA Overweight Barclays Capital
06.10.26 GEA Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 GEA Outperform RBC Capital Markets
05.10.26 GEA Neutral JP Morgan Chase & Co.

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