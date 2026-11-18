ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Deutsche Börse auf 'Hold' - Ziel hoch auf 339 Euro
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HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für die Aktien der Deutschen Börse (Deutsche Börse) zwar von 322 auf 339 Euro angehoben, die Papiere aber vornehmlich aus Bewertungsgründen von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die starke operative Entwicklung des Börsenbetreibers und Finanzdienstleisters dauere an, schrieb Andreas Pläsier am Mittwoch. Das spiegele sich in der Bewertung aber bereits größtenteils wider. Nach einem Kursanstieg der Aktien um 29 Prozent nach der Empfehlung Mitte April sieht er nur noch wenig Luft nach oben. Das höhere Kursziel basiere derweil auf einer höheren Branchenbewertung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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