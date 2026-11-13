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ANALYSE-FLASH: MPCM senkt GFT Technologies auf 'Hold' und Ziel auf 29 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
GFT SE
26.20 EUR -2.30 EUR -8.07 %
Charts | News | Analysen

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für GFT Technologies (GFT SE) von 32 auf 29 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Kurszielsenkung sei hauptsächlich auf die Erhöhung seiner Kapitalkostenprognose aufgrund höherer Zinsen zurückzuführen, schrieb Felix Ellmann am Freitag. Das neue Anlagevotum begründete er mit dem Hinweis, dass der Aktienkurs sein neues Kursziel nahezu erreicht habe./rob/edh/ag

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Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
11:26 GFT SE Hold Warburg Research
10:31 GFT SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.26 GFT SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 GFT SE Buy Warburg Research
07.08.26 GFT SE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

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