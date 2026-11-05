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ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Fraport auf 65 Euro - 'Hold'

Werte in diesem Artikel
Aktien
Fraport AG
67.80 EUR 1.50 EUR 2.26 %
Charts | News | Analysen

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Fraport nach endgültigen Resultaten des dritten Quartals von 68 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zielsenkung reflektiere ein höheres Zinsniveau im Bewertungsmodell, schrieb Christian Cohrs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/rob/stk

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Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 08:09 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
04.11.26 Fraport Hold Deutsche Bank AG
04.11.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.10.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
26.10.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.

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