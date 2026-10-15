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ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Kion auf 54 Euro - 'Buy'

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KION GROUP AG
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 58 auf 54 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Stefan Augustin sieht nach der gekürzten Jahresprognose nur wenig Entlastung: Die nicht voll ausgelasteten Kapazitäten im Segment Industrial Trucks & Services (ITS) dürften das Schlussquartal und das Jahr 2027 belasten, schrieb er in seiner Analyse am Donnerstag. Er kürzte seine Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) bis 2028./rob/ajx/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 07:45 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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Datum Rating Analyst
11:21 KION GROUP Buy Warburg Research
08:01 KION GROUP Outperform Bernstein Research
14.10.26 KION GROUP Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 KION GROUP Buy UBS AG
07.10.26 KION GROUP Buy Warburg Research

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