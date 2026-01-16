DAX24.842 +0,2%Est505.977 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7800 +0,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.640 -0,9%Euro1,1819 -0,3%Öl67,32 -1,8%Gold4.889 -2,1%
ANALYSE-FLASH: MWB Research belässt Norma Group auf 'Buy' - Ziel 20 Euro

17.02.26 14:56 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
NORMA Group SE
15,36 EUR -0,68 EUR -4,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat die Einstufung für Norma Group (NORMA Group SE) nach vorläufigen Zahlen mit einem Kursziel von 20 Euro auf "Buy" belassen. Die Eckdaten vom vierten Quartal und dem Gesamtjahr 2025 hätten seinen Erwartungen entsprochen, schrieb Leon Mühlenbruch am Dienstag. Der Analyst hob vor allem den robusten operativen Cashflow des Autozulieferers positiv hervor./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 10:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

