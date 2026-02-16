DAX25.136 +0,6%Est506.064 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6900 +0,9%Nas22.689 +0,5%Bitcoin56.763 -0,3%Euro1,1818 -0,3%Öl69,34 +2,9%Gold4.981 +2,1%
ANALYSE-FLASH: MWB Research hebt Bechtle auf 'Buy' - Ziel bleibt 44 Euro

16.02.26 13:49 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bechtle AG
32,70 EUR -0,26 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Analysehaus MWB Research hat Bechtle bei unverändertem Kursziel von 44 Euro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Harald Hof hält den jüngsten Kursrutsch der Papiere des IT-Dienstleisters für übertrieben. Er geht im Geschäftsjahr 2026 von einer Stabilisierung der Erträge aus, wie er am Montag schrieb. Als strukturelle Geschäftstreiber erwähnte er die Cloud-Migration, Cybersicherheit und die Ablösung von Windows 10. Massive KI-Investitionen führten außerdem zu in manchen Bereichen zu Angebotsengpässen und steigenden Hardwarepreisen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2026 / 09:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Nachrichten zu Bechtle AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bechtle AG

DatumRatingAnalyst
12.02.2026Bechtle BuyUBS AG
09.02.2026Bechtle KaufenDZ BANK
09.02.2026Bechtle BuyDeutsche Bank AG
06.02.2026Bechtle BuyUBS AG
06.02.2026Bechtle BuyJefferies & Company Inc.
