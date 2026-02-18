DAX25.030 -1,0%Est506.046 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -2,3%Nas22.729 -0,1%Bitcoin56.245 -0,3%Euro1,1767 -0,2%Öl71,57 +1,8%Gold5.020 +0,9%
ANALYSE-FLASH: MWB senkt Krones auf 'Hold' nach Zahlen - Aber Lob für Barmittel

19.02.26 15:04 Uhr
Das Analysehaus MWB Research hat das Kursziel für KRONES nach Jahreszahlen von 160 auf 150 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Der Maschinenbauer habe solide abgeschnitten, wobei die erwartungsgemäße Umsatzdynamik eine Normalisierung zeige, schrieb Thomas Wissler am Donnerstag. Das Wachstum sei von negativen Währungseffekten zunichtegemacht worden, und die Auftragsdynamik habe ihren Höhepunkt wohl hinter sich. Angesichts von Kostendruck und Konkurrenz erscheine zudem das künftige Margenpotenzial begrenzt. Allerdings sitze Krones auf einem hohen Nettobarmittelbestand von 550 Millionen Euro./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX)

Analysen zu KRONES AG

mehr Analysen