ANALYSE-FLASH: NordLB belässt Infineon auf 'Kaufen' - Ziel 25,50 Euro

HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat die Einstufung für Infineon nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 25,50 Euro belassen. Der Chiphersteller habe überzeugt, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Donie betonte, dass der Halbleiteranteil pro Fahrzeug stetig wachse, durch E-Mobilität sogar überproportional. Die Chips von Infineon werden auch in Autos eingebaut./la/mis

Datum der Analyse: 02.08.2018