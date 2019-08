ANALYSE-FLASH: NordLB belässt Vonovia auf 'Halten' - Ziel 44,65 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat die Einstufung für Vonovia (Vonovia SE (ex Deutsche Annington)) nach Halbjahreszahlen auf "Halten" mit einem Kursziel von 44,65 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe ein solides Wachstum der Mieteinnahmen und des operativen Ergebnisses verzeichnet, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/la

