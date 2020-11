ANALYSE-FLASH: NordLB hebt Airbus auf 'Halten' - Ziel bleibt 63 Euro

HANNOVER (dpa-AFX Broker) - Die NordLB hat Airbus (Airbus SE (ex EADS)) von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und das Kursziel auf 63 Euro belassen. Die Corona-Pandemie sorge zwar bei dem Flugzeugbauer trotz leichter Entspannungstendenzen für ein deutlich geschrumpftes Geschäftsvolumen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zahlreiche Adaptionsmaßnahmen zeigen aber seit dem dritten Quartal eine merklich sichtbare Wirkung sowohl beim Ergebnis als auch auf Ebene des Cashflows, so dass 2021 trotz des reduzierten Geschäftsumfangs wieder ein Gewinn sowie positive Cashflows generiert werden du?rften./la/gl

