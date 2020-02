ANALYSE-FLASH: NordLB hebt Airbus auf 'Kaufen' - Ziel hoch auf 148 Euro

HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat Airbus (Airbus SE (ex EADS)) nach Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 135 auf 148 Euro angehoben. Dank einem Vergleich in einem Jahre währenden Korruptionsverfahren sei ein dunkles Kapitel für den Flugzeugbauer nun abgeschlossen, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Strafe könne das Unternehmen angesichts der großen Finanzkraft gut wegstecken./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2020 / 14:22 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ