ANALYSE-FLASH: NordLB hebt Ziel für Daimler auf 47 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat das Kursziel für Daimler nach dem Quartalsbericht des Autokonzerns von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Nach dem katastrophalen zweiten Quartal habe Daimler im dritten Jahresviertel in die Gewinnspur zurückgefunden, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch im Gesamtjahr 2020 dürfte der Konzern noch deutlich schwarze Zahlen schreiben, sofern Corona dem nicht erneut in die Quere komme./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2020 / 10:45 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2020 / 10:52 / MESZ

