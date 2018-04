ANALYSE-FLASH: NordLB hebt Ziel für Volkswagen-Vorzüge auf 195 Euro - 'Kaufen'

HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat das Kursziel für Volkswagen-Vorzugsaktien (Volkswagen (VW) vz) anlässlich des angekündigten Konzern- und Vorstandsumbaus von 185 auf 195 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Eine Neuordnung des Autokonzerns sei aufgrund von dessen Komplexität dringend geboten, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Wechsel an der Konzernspitze komme überraschend, zumal es operativ recht rund laufe./edh/gl

Datum der Analyse: 13.04.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

