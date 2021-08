ANALYSE-FLASH: NordLB hebt Ziel für Wacker Chemie auf 144 Euro - 'Halten'

Werbung

Heute im Fokus

DAX schwächer -- ifo-Index bricht im August ein -- MorphoSys-Partner erhält Kanada-Zulassung für Minjuvi-Kombination -- Lang & Schwarz verschiebt Hauptversammlung -- Lufthansa, Vodafone im Fokus

Shell unterzeichnet ersten Erdgasliefervertrag in Brasilien. Klarna will in weitere Märkte expandieren. Google-Schwester Waymo startet Robotaxi-Service in San Francisco. Credit Suisse lässt ungeimpfte Mitarbeiter in den USA nicht ins Büro. Kering startet Rückkauf für bis zu 2 Prozent der Aktien. Pernod Ricard erwartet wegen Zollrückerstattung höheren Gewinn. SGL Carbon-Aktie: Licht am Ende des Tunnels.