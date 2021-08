ANALYSE-FLASH: NordLB senkt Ziel für Henkel auf 88 Euro - 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat das Kursziel für Henkel (Henkel vz) nach Zahlen von 92 auf 88 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Konsumgütekonzern sei mit seinem Halbjahresbericht an der Börse durchgefallen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Denn ungeachtet der Wachstumsbeschleunigung im zweiten Quartal, was zu einem höheren Umsatzausblick geführt habe, "zeigten sich beim Ergebnis zunehmend die Belastungen durch stark gestiegene Rohstoff- und Logistikkosten"./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2021 / 12:49 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2021 / 13:00 / MESZ