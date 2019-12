ANALYSE-FLASH: NordLB sieht Risiken für Industriesektor - Einstufung 'Negativ'

Werbung

DAX im Minus -- BVB-Anleger feiern Stürmer-Transfer -- Tesla liefert erste Fahrzeuge aus China-Werk aus -- Daimler-Chef sieht keine Erholung der Branche -- Wirecard, Henkel, Germanwings im Fokus

US-Milliardär Friedkin könnte Fußballclub AS Rom übernehmen. Telekom und EWE dürfen Glasfaserprojekt starten. VW will Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in Sachsen ausbauen. PayPal führt kostenpflichtige Überweisung ein. So könnte es 2020 mit Cannabis-Aktien weitergehen.