ANALYSE-FLASH: NordLB startet Wirecard mit 'Kaufen' - Ziel 225 Euro

HANNOVER (dpa-AFX) - Die NordLB hat Wirecard mit "Kaufen" und einem Kursziel von 225 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das Unternehmen sei in einem Markt mit gewaltigen Wachstumspotenzialen überzeugend positioniert, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz der hohen Bewertung sprächen die Perspektiven für eine langfristige Fortsetzung der Kursrally. Kurzfristig könnten sich aber allgemeine Korrekturen am Aktienmarkt auf die Wirecard-Aktie überproportional auswirken. Zudem dürfte die Aktie mit deutlichen Widerständen um die psychologische Marke von 200 Euro zu kämpfen haben./mf/mis

Datum der Analyse: 04.10.2018