ANALYSE-FLASH: Oddo BHF belässt Adva auf 'Underperform' - Ziel 20 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für Adva (ADVA Optival Networking SE) nach Zahlen mit einem Kursziel von vorerst 20 Euro auf "Underperform" belassen. Der Telekomausrüster habe ein bärenstarkes Schlussquartal 2022 hinter sich und die Erwartungen in fast allen Belangen übertroffen, schrieb Analyst Nicolas Thorez in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen navigiere erfolgreich in einem schwierigen Umfeld. Nach den jüngsten Kursgewinnen und wegen der eher geringen Liquidität der Aktien nach der Übernahme durch Adtran bleibe es aber beim "Underweight'-Votum./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2023 / / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2023 / / MEZ