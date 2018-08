ANALYSE-FLASH: Oddo BHF belässt Evotec auf 'Buy' - Ziel 22 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Einstufung für EVOTEC nach den Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Entwicklung in den ersten sechs Monaten sei stark ausgefallen, schrieb Analyst Igor Kim in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Biotechnologieunternehmen sei auf bestem Weg, den Ausblick für 2018 zu erreichen./mf/mis

Datum der Analyse: 10.08.2018