ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Aixtron auf 'Outperform' - Ziel 26 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Aixtron (AIXTRON SE) von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 23 auf 26 Euro angehoben. Analyst Stephane Houri rechnet in einer am Montag vorliegenden Studie 2022 nun doch mit einem Wachstumsjahr für den Halbleiterzulieferer. Die Erwartungen für 2021 habe das Unternehmen zudem wohl erfüllt, so der Experte./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2022 / 07:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2022 / 07:34 / MEZ