ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Beiersdorf auf 'Neutral' und Ziel auf 90 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Beiersdorf angesichts des überraschenden Wechsels an der Führungsspitze von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 90 Euro angehoben. Durch den Abschied von Stephan De Loecker und die Ernennung von Vincent Warnery zum neuen Konzernlenker werde eine strategische Neuausrichtung möglich, schrieb Analyst Pierre Tegner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sieht vor diesem Hintergrund nach zwei vergleichsweise schwachen Jahren jetzt nur noch begrenztes Abwärtsrisiko für die Papiere./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2021 / 09:07 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2021 / 09:14 / MEZ

