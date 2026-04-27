ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Deutsche Börse nach Zahlen auf 'Outperform'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für die Deutsche Börse von 255 auf 300 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Die höhere Ergebnisdynamik dürfte sich fortsetzen, schrieb Roland Pfänder am Dienstag nach dem Quartalsbericht vom Vorabend. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen./ag/la

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Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:21 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 07:30 / MESZ

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