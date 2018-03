ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Novartis auf 'Buy' und Ziel auf 88 Franken

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Novartis von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 88 Franken angehoben. Die Entscheidung des Schweizer Pharmakonzerns, seinen Anteil an einem Gemeinschaftsunternehmen für rezeptfreie Medikamente an den britischen Partner GlaxoSmithKline zu verkaufen, sei keine Überraschung, schrieb Analyst Pierre Corby in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er werte den Schritt aber positiv, da sich Novartis nun wieder auf seine Kerngeschäfte fokussieren könne./gl/la

Datum der Analyse: 28.03.2018

