ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Renault auf 'Outperform '- Ziel hoch auf 55 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Renault von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 35 auf 55 Euro angehoben. Der Autobauer sei operativ wieder auf einem guten Weg und seine Produktoffensive gewinne an Fahrt, schrieb Analyst Michael Foundoukidis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob daher seine Schätzungen bis 2025 um 20 Prozent an auf ein Niveau über dem Marktkonsens. Den Wandel in der Branche gestalte der Konzern mit innovativen und revolutionären Ansätzen./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2022 / 17:14 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2022 / 17:36 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------