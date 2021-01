ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Ziel für Elmos Semiconductor auf 36 Euro - 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für Elmos Semiconductor von 28 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Nachfrage sei derzeit so stark, dass das Halbleiterunternehmen sich in diesem Jahr wieder dem geschäftlichen Niveau von 2019 annähern dürfte, schrieb Analyst Stephane Houri in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er hob seine Schätzungen für 2021 und 2022 deutlich an./mf/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2021 / 07:28 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2021 / 07:41 / MEZ