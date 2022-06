ANALYSE-FLASH: Oddo BHF hebt Ziel für Lanxess auf 64 Euro - 'Outperform'

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX tiefrot - unter 13.000 Punkten -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Daimler Truck bleibt trotz Konjunktursorgen optimistisch -- Salzgitter, Nordex, HUGO BOSS im Fokus

FMC zeigt sich nach DaVita-Gerichtsschlappe unbesorgt. Crédit Agricole will Gewinn in den kommenden Jahren moderat erhöhen. Novartis will Patent für Gilenya-Dosierungsschema 'energisch' verteidigen. Facebook ändert System zur Personalisierung von Wohnungsanzeigen nach Diskriminierungsklage. Ford-Belegschaft wartet auf Standort-Entscheidung. Borussia Dortmund wohl mit Ajax Amsterdam über Haller-Transfer einig.