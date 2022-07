ANALYSE-FLASH/Oddo BHF: Hugo Boss eine Zuflucht im Gegensatz zu Adidas

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat das Kursziel für HUGO BOSS nach starken Eckdaten zum zweiten Quartal von 67 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Resultate reflektierten die erfolgreiche regionale Marken-Neupositionierung in Europa und vor allem Amerika, schrieben die Experten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Bereich der Nicht-Basiskonsumgüter sei Hugo Boss ein Rückzug für Anleger - im Gegensatz zu den Adidas-Aktien, bei denen es sich lohnen könnte, gleichzeitig auf einen fallenden Kurs zu setzen./tih/mis

