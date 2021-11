ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt Ahold Delhaize auf 'Neutral' - Ziel 31 Euro

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX vorbörslich grün -- Asiens Börsen mit Verlusten -- thyssenkrupp schlägt Erwartungen - Uhde-IPO geplant -- KWS SAAT: Umsatzssprung -- Nach Dieselermittlungen: Conti beruft Finanzchef ab

Chip-Bedarf bringt NVIDIA in Schwung. Holcim setzt sich neue Mittelfristziele. China Evergrande stößt Anteile an Streaming-Plattform HengTen ab. US-Präsidialamt: Entscheidung über Fed-Vorsitz wohl binnen acht Tagen. CTS Eventim erzielt Umsatzsprung und Millionengewinn. China Evergrande stößt Anteile an Streaming-Plattform ab.