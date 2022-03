ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt BASF auf 'Neutral' und Ziel auf 68 Euro

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich leichter -- Varta steigert 2021 Umsatz und Gewinn -- Infineon, Deutsche Wohnen, Bayer, Fresenius, VW, SMA Solar im Fokus

H&M spürt Ukraine-Krieg. Bertelsmann-CEO: Zusammenschluss von RTL und ProSieben aktuell nicht auf der Agenda - Aktien uneins. Putin berät mit Zentralbank und GAZPROM über Rubel-Zahlung für Gas. Kartellbehörde in Indien durchsucht Continental wegen Verdachts auf Wettbewerbsverstöße. Siemens Energy siedelt industrielle Produktion von Elektrolysemodulen in Berlin an. EnBW baut Geschäft mit Flüssigerdgas aus.