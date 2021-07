ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt SAP auf 'Neutral' und Ziel auf 128 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat SAP (SAP SE) in Reaktion auf den Quartalsbericht von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 142 auf 128 Euro gesenkt. Das zweite Jahresviertel des Softwarekonzerns sei zwar leicht besser als erwartet ausgefallen, doch sei die Prognoseanhebung viel zu begrenzt gewesen und der Anstieg im Cloudgeschäft bleibe dürftig, kritisierte Analyst Nicolas David in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit stehe der Markt vor schwachen Aussichten für das zweite Halbjahr. Das dritte Quartal dürfte hier nicht viel Neues bringen, weshalb eine Aufwertung der Aktie in den nächsten sechs Monaten unwahrscheinlich sei./tav/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2021 / 07:41 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2021 / 08:08 / MEZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------