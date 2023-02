ANALYSE-FLASH: Oddo BHF senkt Synlab auf 'Underperform' - Ziel runter auf 9,50

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Synlab nach einer Gewinnwarnung (SYNLAB) nach der Gewinnwarnung um zwei Stufen von "Outperform" auf "Underperform" abgestuft und das Kursziel von 13,50 auf 9,50 Euro gesenkt. Die Einnahmen durch Covid-Tests sollten 2023 deutlicher sinken als von ihm gedacht, schrieb Analyst Christophe-Raphael Ganet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kürzte seinen eigenen Annahmen für den Labordienstleister und rechnet mit ebenfalls sinkenden Markterwartungen. Auch den voraussichtlich rückläufigen Beitrag aus Übernahmen bezeichnete er als Enttäuschung. Zudem würden Produktionsgewinne wohl durch die Inflation wieder zunichtegemacht. Negativ dazu kämen außerdem verwässernde Effekte durch das Direktgeschäft mit Endverbrauchern und einen Dienstleister-Vertrag in England./tav/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 08:31 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 08:37 / MEZ

