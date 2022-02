ANALYSE-FLASH: Oddo BHF startet PVA Tepla mit 'Underperform' - Ziel 34 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Investmentbank Oddo BHF hat PVA TePla mit "Underperform" und einem Kursziel von 34 Euro in die Bewertung aufgenommen. Sehr gute Wachstumsperspektiven seien im Kurs des Technologiekonzerns wohl schon eingepreist, schrieben die Experten in einer am Freitag vorliegenden Studie des Instituts. Die Bewertung der Papiere sei höher als jene von Wettbewerbern, obwohl die Branchenpositionierung einen weniger vielversprechenden Eindruck mache./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2022 / 17:23 / CET

Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2022 / 17:46 / CET