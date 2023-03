ANALYSE-FLASH/ RBC: Ausblick von Zalando etwas besser als gedacht - 'Outperform'

Aktien in diesem Artikel

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Der Online-Modehändler habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, wobei die Bruttomarge schwach ausfalle, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dagegen liege der operative Ergebnisausblick (Ebit) für 2023 knapp über den Erwartungen - die Mitte der Zielspanne impliziere ein dreiprozentiges Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzung. Auch die mittelfristigen Margenziele fielen ein wenig besser als erwartet aus./gl/mis

