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ANALYSE-FLASH: RBC belässt AB Inbev auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
73.40 EUR -1.00 EUR -1.34 %
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen kontrolliere rund 70 Prozent der relevanten Märkte./rob/mf/he

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Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT

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DatumRatingAnalyst
15:46 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform RBC Capital Markets
14:26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:16 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy Jefferies & Company Inc.
14:01 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform Bernstein Research
29.07.26 AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy UBS AG