ANALYSE-FLASH: RBC belässt AB Inbev auf 'Outperform' - Ziel 85 Euro
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der Brauereikonzern habe im ersten Halbjahr gut abgeschnitten, schrieb James Edwardes Jones in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen kontrolliere rund 70 Prozent der relevanten Märkte./rob/mf/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 01:49 / EDT
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|Datum
|Rating
|Analyst
|15:46
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|RBC Capital Markets
|14:26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:16
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:01
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
|UBS AG