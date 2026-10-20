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ANALYSE-FLASH: RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 82 Franken

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ABB (Asea Brown Boveri)
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Auftragseingang habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie des Technologiekonzerns sei hingegen deutlich schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen./rob/edh/mis

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Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 01:55 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 01:55 / EDT

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11:06 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
15.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research
13.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Neutral UBS AG
09.10.26 ABB (Asea Brown Boveri) Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform Bernstein Research

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