ANALYSE-FLASH: RBC belässt ABB auf 'Sector Perform' - Ziel 82 Franken
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 82 Franken belassen. Der Auftragseingang habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion. Der Gewinn je Aktie des Technologiekonzerns sei hingegen deutlich schwächer als vom Markt erwartet ausgefallen./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 01:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 01:55 / EDT
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